І. котляревський, я. головацький, в. лукашевич. хто ці історичні особи. які події в історії україни повязані з їхньою діяльністю.
История
І. котляревський, я. головацький, в. лукашевич. хто ці історичні особи. які події в історії україни повязані з їхньою діяльністю.
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Котляревський засновник нової української літератури,Галицький утворив гурток галицької молодої інтелегенції "Руську трійцю",Лукашевич є автором понад 260 публікацій із яких 6 монографій,14-навчальні посібники
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