І. котляревський, я. головацький, в. лукашевич. хто ці історичні особи. які події в історії україни повязані з їхньою діяльністю.

История

І. котляревський, я. головацький, в. лукашевич. хто ці історичні особи. які події в історії україни повязані з їхньою діяльністю.

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