И на окружности переднего колеса кареты 2 метра. Какое расстояние проехала карета, если его колесо сделало 3000 оборотов

Математика

И на окружности переднего колеса кареты 2 метра. Какое расстояние проехала карета, если его колесо сделало 3000 оборотов

Автор: Гость