И на окружности переднего колеса кареты 2 метра. Какое расстояние проехала карета, если его колесо сделало 3000 оборотов
Математика
И на окружности переднего колеса кареты 2 метра. Какое расстояние проехала карета, если его колесо сделало 3000 оборотов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Очевидно расстояние равно 3000 длин окружности 3000*2*Pi*2 приближенно равно 37680
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