И солнце играет лучами на речке. И кошка играет клубком на крылечке. И Женя играет ??сть кукла у Жене. И мама играет в театре на сцене. И папа играет на медной трубе. И дедушка с внуком играет в избе. Запиши два предложения, гд...

Русский язык

И солнце играет лучами на речке. И кошка играет клубком на крылечке. И Женя играет ??сть кукла у Жене. И мама играет в театре на сцене. И папа играет на медной трубе. И дедушка с внуком играет в избе. Запиши два предложения, где глагол играет употреблен в прямом значении.

Автор: Гость