И солнце играет лучами на речке. И кошка играет клубком на крылечке. И Женя играет ??сть кукла у Жене. И мама играет в театре на сцене. И папа играет на медной трубе. И дедушка с внуком играет в избе. Запиши два предложения, гд...
Русский язык
И солнце играет лучами на речке. И кошка играет клубком на крылечке. И Женя играет ??сть кукла у Жене. И мама играет в театре на сцене. И папа играет на медной трубе. И дедушка с внуком играет в избе. Запиши два предложения, где глагол играет употреблен в прямом значении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кошка играет клубком на крылечке. И женя играет- есть кукла у Жене.
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