И старость не страшна,коли молодыепомогут.Глупый киснет,а умный всё промыслит .Жи??нь не пощадим,а врага разгорим,Книга счастье украшает,а в несчастье утешает.определить время глагола
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И старость не страшна,коли молодыепомогут.Глупый киснет,а умный всё промыслит .Жи??нь не пощадим,а врага разгорим,Книга счастье украшает,а в несчастье утешает.определить время глагола
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помогут - буд. в. Киснет - наст. в. Промыслит - буд. в. Пощадим - буд. в. Разгорим - буд. в. Украшает - наст. в. Утешает - наст. в. Надеюсь помогла.
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