И в лесу и возле дома .умный гном брится грома.загрохочет в тучах гром.умный гном б??жит в свой дом .ведь всегда у гнома дома есть громоотвод от грома.опрелелить падеж и укажи его рядрм с выделеными существительными

Русский язык

И в лесу и возле дома .умный гном брится грома.загрохочет в тучах гром.умный гном б??жит в свой дом .ведь всегда у гнома дома есть громоотвод от грома.опрелелить падеж и укажи его рядрм с выделеными существительными

Автор: Гость