И в лесу и возле дома .умный гном брится грома.загрохочет в тучах гром.умный гном б??жит в свой дом .ведь всегда у гнома дома есть громоотвод от грома.опрелелить падеж и укажи его рядрм с выделеными существительными

Русский язык
И в лесу и возле дома .умный гном брится грома.загрохочет в тучах гром.умный гном б??жит в свой дом .ведь всегда у гнома дома есть громоотвод от грома.опрелелить падеж и укажи его рядрм с выделеными существительными
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А где выделенные сущ
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