И в сантиметрах 5 метров 8 сантиметров. 6 метров. 3 дециметра 4 сантиметра. 20 миллиметров.
Разное
И в сантиметрах 5 метров 8 сантиметров. 6 метров. 3 дециметра 4 сантиметра. 20 миллиметров.
Ответ(ы):
Гость:
5 м 8 см=508 см 6 м=600 м 3 дм 4 см=34 см 20 мм=2 см
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