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И здесь. - граматическая основа этого предложения
И здесь. - граматическая основа этого предложения
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В этом предложении нет гр.основы. "Здесь"- это обстоятельство. А "и"- это вообще союз.
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