Я брожу неподалёку от дома в берёзовом перелеске.И вдруг мне послышался знакомый ??есной голосок:КУ-КУ,ку-ку!Кукушка! Я уже слышал её много раз, но никогда ещё не видал даже на картинке. Какая она из себя? Мне почему-то она каз...

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Я брожу неподалёку от дома в берёзовом перелеске.И вдруг мне послышался знакомый ??есной голосок:КУ-КУ,ку-ку!Кукушка! Я уже слышал её много раз, но никогда ещё не видал даже на картинке. Какая она из себя? Мне почему-то она казалась толстенькой, головастой вроде совы. Но, может, она совсем не такая? Побегу — погляжу.это оказалось совсем не просто. Я — к ней на голос. А она замолчит, и вот снова: «Ку-ку, ку- ку!», но уже совсем в другом месте.Как же её увидеть? Я остановился в раздумье. А может, она играет со мною в прятки? Она прячется, а я ищу. А давай-ка играть наоборот: теперь я спрячусь, а ты поищи.Я залез в куст орешника и тоже кукукнул раз, другой. Кукушка замолкла. Может, ищет меня? Сижу молчу и я, у самого даже сердце колотится от волнения. И вдруг где-то неподалёку: «Ку-ку, ку-ку!»Гляжу: через поляну летит какая-то птица, хвост длинный, сама серая, только грудка в тёмных пестринках. Наверное, ястребёнок. Такой у нас во дворе за воробьями охотится. Подлетел к соседнему дереву, сел на сучок, пригнулся да как закричит: «Куку, ку-ку!» Кукушка! Вот так раз! Значит, она не на сову, а на ястребка похожа.(придумай заголовок к текстуй0

Автор: Гость