Я бы хотел, что(бы) атомная сказка имела счастливый конец,как и любая сказка в мире. Частица бы пишется вместе???

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Я бы хотел, что(бы) атомная сказка имела счастливый конец,как и любая сказка в мире. Частица бы пишется вместе???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да, в этом случае вместе!

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