Я чайник- ворчун, хлопотун, сумасброд, Я всем напоказ выставляю живот, Я чай кип??чу, клокочу и кричу: - Эй, люди, я с вами попить чай хочу! отметить орфограммы

Русский язык
Я чайник- ворчун, хлопотун, сумасброд, Я всем напоказ выставляю живот, Я чай кип??чу, клокочу и кричу: - Эй, люди, я с вами попить чай хочу! отметить орфограммы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орфограммы:ча в слове чайник, ворчун подчеркните о и чу, хлопотун гласные о и о, не произносимая согласная б, напоказ без ударная гласная о, живот жи ши пиши с буквы и, чай ча ща, кипячу чу, клокочу без ударные гласные о,о и чу, кричу чу, попить без ударная гласная в приставке о, чай ча, хочу без ударная гласная о. Надеюсь что помогла.
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