Я ездила в Янган-Тау на двенадцать дней. Это были самые лучшие дни в моей жизни! В Я??ган-Тау я кушала очень полезную и очень вкусную еду, проходила курс лечения, каталась на лошадках, ходила на концерты. Я очень советую вам ту...
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Я ездила в Янган-Тау на двенадцать дней. Это были самые лучшие дни в моей жизни! В Я??ган-Тау я кушала очень полезную и очень вкусную еду, проходила курс лечения, каталась на лошадках, ходила на концерты. Я очень советую вам туда съездить! НАПИШИТЕ ПЕРЕВОД НА АНГЛ. ЯЗ. СРОЧНО! ТОЛЬКО НЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I went in the Yang-Tau for twelve days. These were the best days of my life! In Yang-Tau I ate a very useful and very helpful and tasty food, took a course treatment, rode horses, went to concerts. It worth visiting !
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