Я ездила в Янган-Тау на двенадцать дней. Это были самые лучшие дни в моей жизни! В Я??ган-Тау я кушала очень полезную и очень вкусную еду, проходила курс лечения, каталась на лошадках, ходила на концерты. Я очень советую вам ту...

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Я ездила в Янган-Тау на двенадцать дней. Это были самые лучшие дни в моей жизни! В Я??ган-Тау я кушала очень полезную и очень вкусную еду, проходила курс лечения, каталась на лошадках, ходила на концерты. Я очень советую вам туда съездить! НАПИШИТЕ ПЕРЕВОД НА АНГЛ. ЯЗ. СРОЧНО! ТОЛЬКО НЕ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВОДЧИК)))

Автор: Гость