Я, как и многие москвичи, по-особому отношусь к этому месту в Москве.. Это сложное п??едложение? Если да то составьте схему пожалуйста

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Я, как и многие москвичи, по-особому отношусь к этому месту в Москве.. Это сложное п??едложение? Если да то составьте схему пожалуйста

Автор: Гость