Я, как и многие москвичи, по-особому отношусь к этому месту в Москве.. Это сложное п??едложение? Если да то составьте схему пожалуйста
Русский язык
Я, как и многие москвичи, по-особому отношусь к этому месту в Москве.. Это сложное п??едложение? Если да то составьте схему пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Это не сложное предложение
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