Я хочу провести свой день рождения в компании близких мне людей.Мой день рождении 16 марта. Я хочу чтобы мне подарили в этот день хорошего настроения. - переведите пожалуйста на казахский язык.
Қазақ тiлi
Я хочу провести свой день рождения в компании близких мне людей.Мой день рождении 16 марта. Я хочу чтобы мне подарили в этот день хорошего настроения. - переведите пожалуйста на казахский язык.
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