Я хочу провести свой день рождения в компании близких мне людей.Мой день рождении 16 марта. Я хочу чтобы мне подарили в этот день хорошего настроения. - переведите пожалуйста на казахский язык.

Қазақ тiлi

Я хочу провести свой день рождения в компании близких мне людей.Мой день рождении 16 марта. Я хочу чтобы мне подарили в этот день хорошего настроения. - переведите пожалуйста на казахский язык.

Автор: Гость