Я люблю слушать музыку.Она соотсветствует твоему настроению. Когда у тебя плохое ??астроение ты слушаешь печальную музыку,а когда у тебя хорошее настроение ты слушаешь веселую музыку.Музыка помогает думать. Некоторые ученые гов...
Қазақ тiлi
Я люблю слушать музыку.Она соотсветствует твоему настроению. Когда у тебя плохое ??астроение ты слушаешь печальную музыку,а когда у тебя хорошее настроение ты слушаешь веселую музыку.Музыка помогает думать. Некоторые ученые говорят, что музыка помогает развивать интеллект . Сейчас есть много людей, которые любят петь.В каждой стране есть свои знаменитые певцы. Сейчас есть много разных телешоу, конкурсов, где люди соревнуются в пении. У меня много разных любимых песен. Я часто слушаю музыку,когда гуляю, когда куда-нибудь еду, когда хочу отдохнуть.
Ответ(ы):
Гость:
Бро. Тоже обожаю музыку.
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