Я не понимаю помогите плис выпишете дополнения вместе с теми словами от которых о??и зависят 1 октябрь покрывает лесные дороги жёлтым ковром. 2 Сойка разгребает листья ищет упавший орех. 3 Зима выживает перелётных птиц . 4 бобр...
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Я не понимаю помогите плис выпишете дополнения вместе с теми словами от которых о??и зависят 1 октябрь покрывает лесные дороги жёлтым ковром. 2 Сойка разгребает листья ищет упавший орех. 3 Зима выживает перелётных птиц . 4 бобры готовят корм. 5 Охотник расскажет о пустынных полях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Октябрь (что делает?) покрывает; покрывает лесные дороги (покрывает что? - дороги); лесные дороги (дороги какие? - лесные); желтым ковром (ковром каким? - желтым). 2. Сойка (что делает? разгребает разгребает (что?) -листья ищет (что?) упавший орех; орех (какой?) - упавший . 3. Зима (что делает?) выживает птиц; птиц (каких?) перелетных. 4. Б обры (что делают?) готовят; готовят (что?) корм. 5. Охотник (что сделает?)расскажет; расскажет (о чем?) полях; о полях (каких?) пустынных.
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