Я отправляюсь в путешествие по железной дороге из Чувашской Республики в Москву каким атласом лучше всего воспользоваться чтобы узнать, какие места ты будешь проежать

Окружающий мир
Я отправляюсь в путешествие по железной дороге из Чувашской Республики в Москву каким атласом лучше всего воспользоваться чтобы узнать, какие места ты будешь проежать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Географический атлас 6 класса                             САМЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ АТЛАС!!!!
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