Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, если (потому что)...

История
Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, если (потому что)...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мира , унизительный приговор для Германии, если бы реакция была менее жесткой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скорость гоночного автомобиля 350 км/ч, а скоростного поезда 250 км в час кто проходи?? большие расстояния гоночный автомобиль за 3 часа или скорос...
Ответить
Алгебра
Помогите плиз срочно надо Выполнить умножение 3x*(2a+b)
Ответить
Математика
Сколько минут в 72 часах
Ответить
Русский язык
Распространенная русская фамилия какое? отечество,родина,страна,государство,отч??зна
Ответить
Русский язык
Измените слова нажал шипение дружный возня покричу по схеме как на картинке
Ответить