Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, если (потому что)...
История
Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, если (потому что)...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мира , унизительный приговор для Германии, если бы реакция была менее жесткой.
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