Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, если (потому что)...

История

Я считаю, что в межвоенный период отношения между ведущими державами мира складывались на основе..., основным виновником положения стал(а)..., второй мировой войны можно (не возможно) было избежать, если (потому что)...

Автор: Гость