Я вернусь, когда раскиснет ветви. По весеннему наш белый сад. Где здесь глаголы с н??речиями? Помогите Пожалуйста

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Я вернусь, когда раскиснет ветви. По весеннему наш белый сад. Где здесь глаголы с н??речиями? Помогите Пожалуйста

Автор: Гость