Я вернусь, когда раскиснет ветви. По весеннему наш белый сад. Где здесь глаголы с н??речиями? Помогите Пожалуйста
Русский язык
Я вернусь, когда раскиснет ветви. По весеннему наш белый сад. Где здесь глаголы с н??речиями? Помогите Пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Когда,весеннему. все очень просто:-)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
План добычи руды 199 тонн бригада добыла 8 17 (дробь)часть от плана сколько тонн руды добыла бригада
Английский язык
В каком предложении допущена грамматическая ошибка 1 You should go to help them 2 He must to go there. 3 They may have known about this 4 H...
Русский язык
Русский язык