Я вернусь, когда раскиснет ветви. По весеннему наш белый сад. Где здесь глаголы с н??речиями? Помогите Пожалуйста

Русский язык
Я вернусь, когда раскиснет ветви. По весеннему наш белый сад. Где здесь глаголы с н??речиями? Помогите Пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Когда,весеннему. все очень просто:-)
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