Я загадал число из трех разных цифр.если ты угадаешь нужную цифру в нужном месте ,я скажу бик .как понять это и что за ответь

Гость: Гость:

Бык говорят когда цифра на своем месте а корова если цифра есть но она не на своем месте например задумали цифры 2; 3 и 4 отгадывающий говорит цифры на угад 1; 4; 5 ему говорят одна карова 4; 8; 9 опять корова 6; 7; 4 бык и тд пока все быки не будут