Ябедник - это: 1) плата в пользу князя за оскорбление 2) сборщик княжеских налогов 3) княжеский слуга 4) княжеский судья

История
Ябедник - это: 1) плата в пользу князя за оскорбление 2) сборщик княжеских налогов 3) княжеский слуга 4) княжеский судья
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Гость:
Ябедник-это княжеский судья
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