Ябедник - это: 1) плата в пользу князя за оскорбление 2) сборщик княжеских налогов 3) княжеский слуга 4) княжеский судья

История

Ябедник - это: 1) плата в пользу князя за оскорбление 2) сборщик княжеских налогов 3) княжеский слуга 4) княжеский судья

Автор: Гость