Яблок -8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандорин -?на 3кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запесь задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!!
Математика
Яблок -8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандорин -?на 3кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запесь задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!!
Ответ(ы):
Гость:
8+5=13 кг апельсин 13-3=10 кг мандарин 8+13+10=31кг всего Ответ : Всего купили 31 кг
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