Яблок -8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандорин -?на 3кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запесь задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!!

Математика

Яблок -8 кг апельсин-? на 5 кг больше чем яблок мандорин -?на 3кг меньше чем апельси?? 2) как изменится краткая запесь задачи если поставить вопрос: Сколько всего килограммов фруктов купили? помогите пожалуйста срочно надо!!

Автор: Гость