Яблоко, груша и айва имеют массу 0,86 кг. Масса яблока 340 г, а айва на 0,058 кг тяжелее яб??ока. Найдите массу груши. Ответ дайте в килограммах.

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0,86 кг = 860 г . Чтобы найти массу айвы, надо : 340 + 58 = 398 (г) Чтобы найти массу груши надо : 1) сложить массу яблока и айвы 2) от всей массы отнять массу яблока и айвы То есть : 340 + 398 = 738 (г) 860 - 738 = 122 (г) - груша. 122 г = 0,122 (кг) Ответ : 0,122 килограмма весит груша.