Яблоко груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг.Масса груши 260 г банан весит на 0,146кг. Больше груши найди массу яблока СРООООЧНО дам 10 баллов

Математика

Яблоко груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг.Масса груши 260 г банан весит на 0,146кг. Больше груши найди массу яблока СРООООЧНО дам 10 баллов

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