Яблоко груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг.Масса груши 260 г банан весит на 0,146кг. Больше груши найди массу яблока СРООООЧНО дам 10 баллов
Математика
Яблоко груша и банан вместе имеют массу 0,78 кг.Масса груши 260 г банан весит на 0,146кг. Больше груши найди массу яблока СРООООЧНО дам 10 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.26+0.146=0.406(кг)-весит банан 0.26+0.406 =0.666(кг)-весит банан и груша 0.78-0.666=0.114(кг)-весит яблоко
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