Як ви гадаєте , чи може один гетьман який діє виключно в своїх інтересах , загальму??ати процес розвитку країни , перекреслити зусиля гетьманів , які скеровували свою діяльність на інтереси своєї державі ( Iван Самойлович )
История
Як ви гадаєте , чи може один гетьман який діє виключно в своїх інтересах , загальму??ати процес розвитку країни , перекреслити зусиля гетьманів , які скеровували свою діяльність на інтереси своєї державі ( Iван Самойлович )
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