Як записати умову задачі?У швачки було 42 м тканини.На пошиття чотирьох суконь вона відрізала по 3 м тканини на кожну.Скільки метрів тканини залишилося?
Математика
Як записати умову задачі?У швачки було 42 м тканини.На пошиття чотирьох суконь вона відрізала по 3 м тканини на кожну.Скільки метрів тканини залишилося?
Ответ(ы):
Гость:
1 сукня - 3 м 2 сукня - 3 м 3 сукня - 3 м 1. 3х3=9 (м) - відразала швачка разом 2. 42-9=33 (м) - залишилося Відповідь: 33 м тканини залишилося
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