Як зробити слово друзі 1. Аналізоване слово 2.На яке питання відповідає 3.яка це ??астина мови 4. Власна чи загальна назва 5.З якими словами в речені звязане 6. Яким є членом речення
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Як зробити слово друзі 1. Аналізоване слово 2.На яке питання відповідає 3.яка це ??астина мови 4. Власна чи загальна назва 5.З якими словами в речені звязане 6. Яким є членом речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря как оно употребляется в контексте 1) - 2) хто? 3) іменник 4) загальна 5) - 6) підмет
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