Яка подія відбулася на початку великої вітчизняної війни на території України? А)проголошеня акта відновлення української держави Б)битва за Дніпро В)львівсько-сандомирівська операція Г)створеня української повстанської армії

История

Яка подія відбулася на початку великої вітчизняної війни на території України? А)проголошеня акта відновлення української держави Б)битва за Дніпро В)львівсько-сандомирівська операція Г)створеня української повстанської армії

Автор: Гость