Яка подія відбулася на початку великої вітчизняної війни на території України? А)проголошеня акта відновлення української держави Б)битва за Дніпро В)львівсько-сандомирівська операція Г)створеня української повстанської армії
История
Яка подія відбулася на початку великої вітчизняної війни на території України? А)проголошеня акта відновлення української держави Б)битва за Дніпро В)львівсько-сандомирівська операція Г)створеня української повстанської армії
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)проголошення акту про відновлення Української держави
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