Яке місто Європи в ХVI - першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення??????? А) Лондон Б) Амстердам В) Париж Г) Рим

История

Яке місто Європи в ХVI - першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення??????? А) Лондон Б) Амстердам В) Париж Г) Рим

Автор: Гость