Яке місто Європи в ХVI - першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення??????? А) Лондон Б) Амстердам В) Париж Г) Рим

История
Яке місто Європи в ХVI - першій половині XVII ст. було найбільшим за кількістю населення??????? А) Лондон Б) Амстердам В) Париж Г) Рим
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Гость:
А лондон сто процентів
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