Яке слово матиме в множині три різні значення, якщо його вимовити з трьома різними наголосами? староста, провід, вигода, образ, орган
Українська мова
Яке слово матиме в множині три різні значення, якщо його вимовити з трьома різними наголосами? староста, провід, вигода, образ, орган
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Орган- частина організму, музичний інструмент і наприклад "Адміністративний орган" "Судовий орган".
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