Яке забарвлення має фенол-фталеїн в розчині аміаку,чому воно таке?

Химия
Яке забарвлення має фенол-фталеїн в розчині аміаку,чому воно таке?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если растворить аммиак в воде, то образуется гидроксид аммония: NH₃ + H₂O=NH₄OH  Гидроксид аммония  обладает щелочной реакцией.  Индикатор фенолфталеин бесцветный  в щелочной среде приобретает малиновую окраску.
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