Яке забарвлення має фенол-фталеїн в розчині аміаку,чому воно таке?
Химия
Яке забарвлення має фенол-фталеїн в розчині аміаку,чому воно таке?
Ответ(ы):
Гость:
Если растворить аммиак в воде, то образуется гидроксид аммония: NH₃ + H₂O=NH₄OH Гидроксид аммония обладает щелочной реакцией. Индикатор фенолфталеин бесцветный в щелочной среде приобретает малиновую окраску.
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