Яхта трехэтажная. На первом этаже отец,на втором мать,на третьем сын. Ночь. На бере??у маяк он то тухнет,то гаснет. Кто из этих троих увидит маяк раньше?

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Яхта трехэтажная. На первом этаже отец,на втором мать,на третьем сын. Ночь. На бере??у маяк он то тухнет,то гаснет. Кто из этих троих увидит маяк раньше?

Автор: Гость