Які мовні засоби надають українським пісням особливого колориту,неповторності.Н??ведіть приклади.БУДЬ-ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ.
Литература
Які мовні засоби надають українським пісням особливого колориту,неповторності.Н??ведіть приклади.БУДЬ-ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наявність багатства найрізноманітнішої лексики, переважно конкретно-чуттєвої, уживання емоційно-експресивної лексики(синонімів, антонімів,омонімів,фразеологізмів), запровадження авторських новотворів (слів, значень, висловів), формування індивідуального стилю митця, уведення до тексту зі стилістичною метою історизмів, архаїзмів,діалектизмів,просторічних складників та жаргонізмів, поширене застосування дієслівних форм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Английский язык
1. A person who produces new and original ideas is _________________ . 2. A person who likes to be with others is _________________ . 3. A pers...
Алгебра
В коробке 30 карандашей красного, синего и желтого цвета. Какое наименьшее количес??во надо взять, чтобы в этом наборе обязательно было 8 карандаше...