Які мовні засоби надають українським пісням особливого колориту,неповторності.Н??ведіть приклади.БУДЬ-ЛАСКА ДОПОМОЖІТЬ.

Гость: Гость:

Наявність багатства найрізноманітнішої лексики, переважно конкретно-чуттєвої, уживання емоційно-експресивної лексики(синонімів, антонімів,омонімів,фразеологізмів), запровадження авторських новотворів (слів, значень, висловів), формування індивідуального стилю митця, уведення до тексту зі стилістичною метою історизмів, архаїзмів,діалектизмів,просторічних складників та жаргонізмів, поширене застосування дієслівних форм