Які цифри можна поставити замість зірочок,щоб утворилася правильна нерівність(у ??равій і лівій частинах зірочкою позначено одну й ту саму цифру) : 0,*3gt;0,5* ?

Математика

Які цифри можна поставити замість зірочок,щоб утворилася правильна нерівність(у ??равій і лівій частинах зірочкою позначено одну й ту саму цифру) : 0,*3gt;0,5* ?

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