Який стан не був представлений у Генеральних штатах? а)Духівництво; б) дворянство; в)селянство; г) міщани.
История
Який стан не був представлений у Генеральних штатах? а)Духівництво; б) дворянство; в)селянство; г) міщани.
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