Який стан не був представлений у Генеральних штатах? а)Духівництво; б) дворянство; в)селянство; г) міщани.

История

Який стан не був представлений у Генеральних штатах? а)Духівництво; б) дворянство; в)селянство; г) міщани.

Автор: Гость