Який з народів виготовляє з мушлі пурпурову фарбу,що невтрачала яскравості та цінувалася в давнину
История
Який з народів виготовляє з мушлі пурпурову фарбу,що невтрачала яскравості та цінувалася в давнину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Народи які виготовляли з мушлі з пурпурову фарбу називалися фінікійцями
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