Який з народів виготовляє з мушлі пурпурову фарбу,що невтрачала яскравості та цінувалася в давнину

История

Який з народів виготовляє з мушлі пурпурову фарбу,що невтрачала яскравості та цінувалася в давнину

Автор: Гость