Яку довжину має константиновий дріт з площею поперечного перерізу 0.785 мм через як??й при напрузі 5в протікае струм 1 а

Физика

Яку довжину має константиновий дріт з площею поперечного перерізу 0.785 мм через як??й при напрузі 5в протікае струм 1 а

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