Яку довжину має константиновий дріт з площею поперечного перерізу 0.785 мм через як??й при напрузі 5в протікае струм 1 а
Физика
Яку довжину має константиновий дріт з площею поперечного перерізу 0.785 мм через як??й при напрузі 5в протікае струм 1 а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=5:1=5 L=5x0.785:0.50=7.85м
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