Яку одну й ту саму цифру треба приписати ліворуч і праворуч до числа 73 ,щоб отримане число було кратним 18 ?
Математика
Яку одну й ту саму цифру треба приписати ліворуч і праворуч до числа 73 ,щоб отримане число було кратним 18 ?
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