Яку подію XIX ст. в українських землях можна вважати найбільш значущою та рушійною ??ля подальшої долі українських земель? відповідь обгрунтуйте.

История

Яку подію XIX ст. в українських землях можна вважати найбільш значущою та рушійною ??ля подальшої долі українських земель? відповідь обгрунтуйте.

Автор: Гость