Яку подію XIX ст. в українських землях можна вважати найбільш значущою та рушійною ??ля подальшої долі українських земель? відповідь обгрунтуйте.

История
Яку подію XIX ст. в українських землях можна вважати найбільш значущою та рушійною ??ля подальшої долі українських земель? відповідь обгрунтуйте.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно вважати подiю землеродства.В XIX ст. у людей почала земля добре родити.I ця подiя стала значущою подiею для подальшои долi украiнських земель.
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