Ярослав написал четыре последовательных натуральных числа и вычислил суммы всев??зможных троек написанных чисел.Ни одна из этим сумм не была простым числом.Какое наименьшее число мог написать Ярослав?
Математика
Ярослав написал четыре последовательных натуральных числа и вычислил суммы всев??зможных троек написанных чисел.Ни одна из этим сумм не была простым числом.Какое наименьшее число мог написать Ярослав?
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10 самое наименьшие число
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