Ярослав написал четыре последовательных натуральных числа и вычислил суммы всев??зможных троек написанных чисел.Ни одна из этим сумм не была простым числом.Какое наименьшее число мог написать Ярослав?

Математика

Ярослав написал четыре последовательных натуральных числа и вычислил суммы всев??зможных троек написанных чисел.Ни одна из этим сумм не была простым числом.Какое наименьшее число мог написать Ярослав?

Автор: Гость