Является ли ОНР системным нарушением речи? Если нет, то в чём разница между ребёнк??м алаликом (афазиком) и ребёнком с общим недоразвитием речи? Какие нарушения речи можно отнести к системным нарушениям речи?
Русский язык
Является ли ОНР системным нарушением речи? Если нет, то в чём разница между ребёнк??м алаликом (афазиком) и ребёнком с общим недоразвитием речи? Какие нарушения речи можно отнести к системным нарушениям речи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее недоразвитие речи (ОНР) – нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) при различных сложных речевых расстройствах у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом. Проявления ОНР зависят от уровня несформированности компонентов речевой системы и могут варьировать от полного отсутствия общеупотребительной речи до наличия связной речи с остаточными элементами фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. ОНР выявляется в ходе специального логопедического обследования. Коррекция ОНР предполагает развитие понимания речи, обогащение словаря, формирование фразовой речи, грамматического строя языка, полноценного звукопроизношения и т. д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Помогите плиз. Рассмотрите фотографии и укажите,какой из экологических факторов рни иллюстрируют. На первой картинке птичьи гнёзда на деревьях ...