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идет, едет взад - вперед в зубы возьмет на две части разоймет! 4 буквы
идет, едет взад - вперед в зубы возьмет на две части разоймет! 4 буквы
Ответ(ы):
Ответил Гость:
язык точно!!!!=)))))))))
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