Идея произведения маленький принц

Главная мысль, которая проходит через произведение "Маленький принц" - это та, что мы в ответе за тех, кого приручили. Не стоит забывать, что эту философскую сказку Экзюпери написал в годы Второй Мировой войны. Так что можно считать произведение предупреждением, что может при нести фашизм, если ему дать победить. И еще писателю принадлежат слова: "Любить - это не значит смотреть друг на друга, это значит смотреть в одном направлении". Для писателя были важны такие понятия, как любовь, добро и зло и другие нравственные понятия.