Иголки,наши,зелёный, не,меняются,лето,каждое,онитсменяются,только,сеиь,лет,через ??оставить два предложения

Русский язык
Иголки,наши,зелёный, не,меняются,лето,каждое,онитсменяются,только,сеиь,лет,через ??оставить два предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наши иголки зеленые.Лето каждое смешивается
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