Игорь , Петя и Саша ловили рыбу. Каждый из них поймал либо ершей, либо пескарей, ли??о окуней. Кто из них каких поймал рыб, если известно, что: 1) колючие плавники есть у окуней и ершей, а у пескарей их нет; 2) Игорь не пойма...
Математика
Игорь , Петя и Саша ловили рыбу. Каждый из них поймал либо ершей, либо пескарей, ли??о окуней. Кто из них каких поймал рыб, если известно, что: 1) колючие плавники есть у окуней и ершей, а у пескарей их нет; 2) Игорь не поймал ни одной рыбы с колючими плавниками; 3) Петя поймал на 2 окуня больше, чем поймал рыб Игорь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя поймал окуней Игорь поймал пескарей Саша поймал ершей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Русский язык
Математика
Катер прошел против течения 66,15км за 4,9ч. Сколько времени ему понадобится на обрат??ый путь,если его собственная скорость равна 16,2км
Английский язык