Игорь , Петя и Саша ловили рыбу. Каждый из них пой­мал либо ершей, либо пескарей, ли??о окуней. Кто из них каких поймал рыб, если известно, что: 1) колючие плавники есть у окуней и ершей, а у песка­рей их нет; 2) Игорь не пойма...

Математика
Игорь , Петя и Саша ловили рыбу. Каждый из них пой­мал либо ершей, либо пескарей, ли??о окуней. Кто из них каких поймал рыб, если известно, что: 1) колючие плавники есть у окуней и ершей, а у песка­рей их нет; 2) Игорь не поймал ни одной рыбы с колючими плав­никами; 3) Петя поймал на 2 окуня больше, чем поймал рыб Игорь
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Гость:
Петя поймал окуней Игорь поймал пескарей Саша поймал ершей
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