Играла ли песня "Утренняя гимнастика" В. Высоцкого в каком нибудь фильме/советском фильме?
Разное
Играла ли песня "Утренняя гимнастика" В. Высоцкого в каком нибудь фильме/советском фильме?
Ответ(ы):
Гость:
Фильм "Если верить Лопотухину"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Миша сходил к колодцу 6 раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 2 раза уносила по одному виду Сколько ведер воды принесли...
Разное
Сколько запятых в предложении/ он подкрепился плодами и коренья и пошел к реке. Долго лежал он и наконец заснул от волнения и усталости. Он осмотре...
Разное
Объясни значение выделенных слов и оборотов в отрывке из старинной русской песни. В каком слове ударение не соответствует современной норме? Запиши...
Разное
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫ СИЛЬНЫЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ? 1) Республика Татарстан 2) Тульская область ...