Играла ли песня "Утренняя гимнастика" В. Высоцкого в каком нибудь фильме/советском фильме?

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Играла ли песня "Утренняя гимнастика" В. Высоцкого в каком нибудь фильме/советском фильме?

Автор: Гость