Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших чисел равна 4 или 7

Алгебра
Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших чисел равна 4 или 7
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кости 6 чисел Нам нужны комбинации 4 и 7 1+3=4                     1+6=7 2+2=4                     2+5=7 3+1=4                     3+4=7                                4+3=7                                5+2=7                                6+1=7  Всего 36 возможных вариантов 9/36 что выпадет сумма 4 или 7  получается 1/4 или 0.25
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