Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших чисел равна 4 или 7

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У кости 6 чисел Нам нужны комбинации 4 и 7 1+3=4 1+6=7 2+2=4 2+5=7 3+1=4 3+4=7 4+3=7 5+2=7 6+1=7 Всего 36 возможных вариантов 9/36 что выпадет сумма 4 или 7 получается 1/4 или 0.25