Игральную кость бросают дважды. Найти вероятность того, что один раз выпало число, больше3, в другой раз - меньше 3.
Алгебра
Игральную кость бросают дважды. Найти вероятность того, что один раз выпало число, больше3, в другой раз - меньше 3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кости 6 граней, бросаем 2 раза В первом броске вероятность выпадения числа больше 3 равна 1/2 Во втором броске вероятность выпадения числа меньше 3 равна 1/3 Умножаем обе вероятности друг на друга и затем на количество бросков 2*(3/6)*(2/6)=1/3
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