игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что сумма двух выпавших чисел равна 7 или 10

Начнем с того, что на кости могут выпать числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кость бросают дважды 6*6=36. Что бы в сумме получилось 7, есть 6 благоприятных условий: 4+3, 5+2, 6+1, 3+4, 2+5, 1+6. Вероятность равна 6 к 36 (6/36) Что бы в сумме получилось 10, есть 3 благоприятных условия: 6+4, 5+5, 4+6. Вероятность равна 3 к 36 (3/36) т.к в условии стоит "или" вероятности складываются. 6/36+3/36=9/36=0,25 ответ:0,25 если тебя удовлетворил мой ответ, то не забудь поблагодарить)