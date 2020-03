II. Перепишите следующие предложения. Переведите на русский язык предложения, содержащие разные формы сравнения. 1. The task of modern farmers today is to produce more food on fewer acres. 2. My friend is the best in picking ...

Английский язык

II. Перепишите следующие предложения. Переведите на русский язык предложения, содержащие разные формы сравнения. 1. The task of modern farmers today is to produce more food on fewer acres. 2. My friend is the best in picking strawberries. 3. New discoveries and farming techniques make agriculture more productive, efficient, and friendly to the environment. 4. The most popular arable crops are cereals. 5. The lower the price the more goods we can sell.

Автор: Гость