II. Перепишите следующие предложения. Переведите на русский язык предложения, содержащие разные формы сравнения. 1. The task of modern farmers today is to produce more food on fewer acres. 2. My friend is the best in picking ...
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II. Перепишите следующие предложения. Переведите на русский язык предложения, содержащие разные формы сравнения. 1. The task of modern farmers today is to produce more food on fewer acres. 2. My friend is the best in picking strawberries. 3. New discoveries and farming techniques make agriculture more productive, efficient, and friendly to the environment. 4. The most popular arable crops are cereals. 5. The lower the price the more goods we can sell.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сегодня задачей фермеров является производство большего количества продуктов питания на меньшей площади. 2. Мой друг - лучший сборщик клубники. 3. Новые открытия и методы ведения сельского хозяйства делают сельское хозяйство более продуктивным, эффективным и щадящим по отношению к окружающей среде. 4. Самыми популярными пропашными культурами являются зерновые. 5. Чем ниже цена, тем больше товаров мы сможем продать.
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