II. Поставьте следующие предложения в вопросительную и отрицательную форму и пере??едите их на русский язык. 1. There are some special benches for the Government and the Opposition in the House of Lords. 2. Somebody must be p...

Гость: Гость:

1. Имеются специально выделенные скамьи для правительства и для оппозиции в Палате лордов. 2. Кто-то должен присутствовать в качестве свидетеля, когда вы подписываете ваше завещание. 3. Сегодняшние газеты опубликовали что-то важное об изменениях в судебной системе США. 1. Are there any special benches for the Government and the Opposition in the House of Lords? 2. Should somebody be present as a witness when you sign your will? 3. Did today’s newspapers publish anything important about the changes in the judicial system of the USA? 1. There are no special benches for the Government and the Opposition in the House of Lords. 2. Nobody should be present as a witness when you sign your will. 3. Today’s newspapers did not publish anything important about the changes in the judicial system of the USA.